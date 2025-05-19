Великобритания может продлить рыболовецким судам ЕС доступ к своим водам еще на 12 лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Великобритания согласится продлить доступ к своим водам судам из стран Евросоюза для рыбной ловли еще на 12 лет, если ЕС подпишет бессрочный договор об упрощении санитарного и фитосанитарного контроля для экспортируемой британской продукции, пишет Financial Times.

По ее данным, премьер-министр Кир Стармер хочет обеспечить заключение ветеринарной сделки, которая устранит множество бюрократических сложностей для экспорта британской сельскохозяйственной и рыбной продукции в страны Евросоюза.

Договоренности разработали на переговорах в рамках "перезагрузки" двусторонних отношений после вступления в силу Brexit в 2020 году. Ранее Великобритания была согласна продлить доступ к своим водам только на пять лет.

Ожидается, что чиновники Великобритании и ЕС подпишут соглашение об экономическое партнерстве, а также оборонный пакт на саммите в Лондоне 19 мая.

По информации FT, Стармер во время переговоров также затронул вопрос молодежной политики. Он предложил продолжить обсуждать возможность возвращения Великобритании в европейскую программу по обмену студентами Erasmus, на чем настаивает Евросоюз.