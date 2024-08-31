В Литве призвали ЕС разрешить Киеву наносить удары по РФ ракетами большой дальности

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал руководство ЕС и стран-участниц союза разрешить Украине наносить удары по РФ полученными от них ракетами большой дальности.

"Мы должны позволить украинцам проявить всю свою мощь против России. Евросоюз и страны-члены должны четко заявить, что нет никаких ограничений на использование предоставленного оружия, в том числе, систем большой дальности, ракет или беспилотников", - сказал глава Минобороны Литвы на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе, его цитирует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что в июне совет обороны Литвы принял решение в течение трех лет оказать Украине военную поддержку в размере не менее 0,25% от ВВП страны, предложив другим странам Евросоюза пойти по этому пути.

Помимо этого, Кащюнас призвал Еврокомиссию принять совместные оборонительные меры на уровне Евросоюза, которые защитили бы восточные границы с Россией и Белоруссией.