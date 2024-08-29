AP сообщило, что Иран продолжает наращивать запасы высокообогащенного урана

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Иран еще больше увеличил запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к тому, что нужен для создания ядерного оружия, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ.

По информации агентства, с мая Иран произвел еще 22,6 кг обогащенного на 60% урана, общий объем этих материалов составляет теперь 164,7 кг. AP поясняет, что такой уран можно легко обогатить до 90% и получить один из компонентов ядерного оружия.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщили, что Иран не стал пересматривать решение от сентября 2023 года запретить иностранным инспекторам следить за активностью объектов иранской ядерной отрасли. Видеокамеры МАГАТЭ на подобных предприятиях остаются отключены.

Вместе с тем, иранская сторона так и не дала ответов относительно обнаружения ранее частиц урана искусственного происхождения на двух локациях в Тегеране, которые не задекларировали в качестве ядерных объектов.

В середине июля госсекретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Иран все ближе к возможности получить материалы для изготовления ядерного оружия. Процесс, по его словам, мог бы занять всего пару недель.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В декабре прошлого года МАГАТЭ распространило доклад, в котором утверждалось, что Иран наращивает запасы обогащенного урана. Это, как заявил в январе этого года пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке.