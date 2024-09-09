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Боррель обсуждает возможность возобновления переговоров по СВПД

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель контактирует со всеми сторонами, имеющими отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, изучая возможности для возобновления переговоров, сообщил ISNA пресс-секретарь Борреля Петер Стано.

Он отметил, что Боррель находится в контакте со всеми сторонами соглашения по иранскому атому, чтобы "поддерживать каналы коммуникации открытыми и сохранять возможность возобновления конструктивных переговоров". В частности, Боррель общался с новым президентом и главой МИД Ирана.

По словам Стано, в ЕС тщательно следят за решениями, которые принимает Тегеран относительно возможности сотрудничества.

В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов работать над возвращением к международному соглашению по иранской ядерной программе, однако для этого в документ нужно внести изменения.

В последние годы стороны пытаются согласовать условия возрождения иранской ядерной сделки. Работать в этом направлении обещал в ходе предвыборных выступлений нынешний президент Ирана Масуд Пезешкиан. Его предшественник Ибрахим Раиси в целом был не против восстановления СВПД, однако контакты по этой теме при нем не дали ощутимых результатов.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

Аббас Аракчи Евросоюз Жозеп Боррель Иран Петер Стано СВПД
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