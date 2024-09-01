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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

В Азербайджане стартовали досрочные выборы в парламент

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Азербайджане утром 1 сентября началось голосование на внеочередных парламентских выборах, борьбу за 125 мест в Милли Меджлисе (парламенте) ведут 990 кандидатов.

"ЦИК готов к выборам. В 8:00 по местному времени (07:00 мск) открылись 6 478 избирательных участков по всей стране, голосование завершится в 19:00 (18:00 мск)", - сообщил в воскресенье глава ЦИК Мазахир Панахов.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке.

По данным ЦИК, правом голоса обладают 6 млн 421,96 тыс. человек.

Парламент Азербайджана по инициативе правящей партии "Йени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") 21 июня принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву с предложением назначить досрочные парламентские выборы. Предложение было обусловлено тем, что очередные парламентские выборы в Азербайджане, намеченные на начало ноября 2024 года, совпали по времени с проведением в Баку климатической конференции COP29. "Считаем, что в таких условиях целесообразно распустить парламент и объявить о досрочных парламентских выборах", - сказал тогда зампред правящей партии Таир Будагов.

Пленум Конституционного суда Азербайджана 27 июня по запросу главы государства признал соответствующим Конституции роспуск высшего законодательного органа и назначение досрочных парламентских выборов. 28 июня Алиев подписал распоряжение о роспуске парламента 6-го созыва и назначил на 1 сентября внеочередные парламентские выборы.

Азербайджан Меджлис выборы
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