Явка на парламентских выборах в Азербайджане превысила 20%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане на 12:00 по местному времени составила 20,39%, сообщил представитель ЦИК Фарид Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

"По состоянию на 12:00 (11:00 по Москве), на внеочередных парламентских выборах уже проголосовали 1 млн 309,522 тыс. человек, явка составила 20,39%", - отметил он.

В Азербайджане 1 сентября проходят досрочные выборы в парламент страны. Борьбу за 125 мест в Милли Меджлисе ведут 990 кандидатов. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (7:00 по Москве), голосование завершится в 19:00 (18:00). Правом голоса в Азербайджане обладают 6 млн 421,96 тыс. человек.