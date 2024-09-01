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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Алиев проголосовал на внеочередных выборах в парламент Азербайджана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев проголосовал в воскресенье на внеочередных парламентских выборах в стране.

"Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева проголосовали на внеочередных выборах в Милли Меджлис на избирательном участке №1 (в средней школе №6) Сабаильского избирательного округа №7 города Баку", - сообщила пресс-служба Алиева.

В Азербайджане 1 сентября проходят досрочные выборы в парламент страны. Борьбу за 125 мест в Милли Меджлисе ведут 990 кандидатов.

Азербайджан Ильхам Алиев
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