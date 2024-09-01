В Азербайджане на выборах в парламент за два часа проголосовали 10% избирателей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане на 10:00 по местному времени составила 9,92%, сообщил представитель ЦИК Фарид Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

Проголосовали 636 842 человек.

В Азербайджане 1 сентября проходят досрочные выборы в парламент страны. Борьбу за 125 мест в Милли Меджлисе ведут 990 кандидатов.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (7:00 по Москве), голосование завершится в 19:00 (18:00). Правом голоса в Азербайджане обладают 6 млн 421,96 тыс. человек.