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Галант призвал кабмин одобрить вывод армии Израиля из Филадельфийского коридора

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье призвал правительство изменить решение о сохранении израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.

"Кабинету министров необходимо срочно собраться и отозвать решение, принятое в четверг", - приводит его слова агентство EFE.

The Jerusalem Post сообщала в минувший четверг, что правительство одобрило план, в соответствии с которым армия обороны Израиля останется в Филадельфийском коридоре.

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Решение было одобрено большинством из восьми человек, при этом Галант выступил против, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался, говорится в сообщении.

Вопрос о контроле ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором является одним из камней преткновения на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Как сообщалось, некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения сделки из-за требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре и коридоре "Нецарим".

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.

"Нецарим" разделяет сектор Газа на северную и южную зоны. Эти территории израильские военнослужащие взяли под контроль во время продолжающейся военной операции против палестинских военизированных группировок в Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 01 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль Филадельфийский коридор Йоав Галант Египет
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