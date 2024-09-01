Военный советник при канцелярии кабмина Израиля обсудил в Москве ситуацию в Газе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Канцелярия главы израильского правительства сообщила, что военный советник ведомства посещал Москву, где обсуждал ситуацию в секторе Газа.

"Канцелярия премьер-министра сообщила, что ее военный советник бригадный генерал Роман Гофман вернулся в воскресенье из Москвы, где он обсуждал пути продвижения вперед соглашения о прекращении огня (между израильтянами и палестинским движением ХАМАС), а также перспективы освобождения заложников", - пишет The Jerusalem Post.

В Израиле надеются, что хоть Россия и не является активным участником переговорного процесса, в который вовлечены Катар, Египет и США, она имеет связи с Ираном, используя которые может оказать определенное влияние на Тегеран, отмечает издание.