Около трети избирателей проголосовали на парламентских выборах в Азербайджане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане на 15:00 по местному времени составила 29,49%, сообщил представитель ЦИК Фарид Оруджев на пресс-конференции в воскресенье.

"По состоянию на 15:00 (14:00 по Москве) на внеочередных парламентских выборах уже проголосовали 1 млн 893,555 тыс. человек, явка составила 29,49%", - отметил он.

В Азербайджане 1 сентября проходят досрочные выборы в парламент страны. Борьбу за 125 мест в Милли Меджлисе ведут 990 кандидатов.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (7:00 по Москве), голосование завершится в 19:00 (18:00). Правом голоса в Азербайджане обладают 6 млн 421,96 тыс. человек.