Экзит-пол показал, что правящая партия в Азербайджане получает большинство в парламенте

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Представители правящей партии Азербайджана - "Йени Азербайджан" (Новый Азербайджан") - получают большинство в парламенте 7-го созыва по итогам внеочередных выборов, прошедших в воскресенье.

Таковы данные экзит-пола, проведенного американской Oracle Advisory Group по итогам внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, состоявшихся 1 сентября.

Oracle Advisory Group на пресс-конференции в воскресенье вечером обнародовала результаты проведенного ею экзит-пола, согласно которому представители правящей партии побеждают в 63 из 119 округов (без шести избирательных округов в Нахичеваньской автономии - ИФ).

В парламент нового созыва проходит и независимый кандидат Полад Бюльбюльоглы, занимающий в настоящее время пост посла Азербайджана в РФ.

Oracle Advisory Group проводила экзит-пол на 875 избирательных участках.

Парламентские выборы завершились в 19:00 (18:00 по Москве).