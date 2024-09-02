Явка на парламентских выборах в Азербайджане составила 37,27%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В ЦИК Азербайджана заявили, что явка на внеочередных парламентских выборах составила 37,27%.

"На момент закрытия избирательных участков в 19:00 (18:00 мск) на внеочередных парламентских выборах проголосовали 2 млн 196,771 тыс. человек или 37,27% избирателей", - сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции.

Панахов отметил, что в комиссию уже поступили данные с 5895 избирательных участков - 91% всех участков.

Глава ЦИК в своем выступлении, оглашая предварительные результаты голосования на каждом из округов, отметил, что Полад Бюльбюль оглы (действующий посол Азербайджана в РФ - ИФ) лидирует в своем округе, набирает 55,9% голосов избирателей.