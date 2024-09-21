Конституционный суд Азербайджана утвердил итоги парламентских выборов

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пленум Конституционного суда (КС) Азербайджана на заседании в субботу утвердил итоги внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 1 сентября.

"Заседание Пленума КС суда по специальному конституционному производству относительно результатов внеочередных выборов в Милли Меджлис состоялось 21 сентября. На нем выступил глава ЦИК Мазахир Панахов, который заявил, что выборы были организованы на высоком уровне. КС после обсуждений утвердил итоги этих выборов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Центризбирком Азербайджана 16 сентября утвердил итоги внеочередных парламентских выборов и принял решение направить их на окончательное утверждение в Конституционный суд. По данным ЦИК, в парламент прошли 81 представитель от 11 политических партий. Правящая партия "Йени Азербайджан" получила абсолютное большинство (68 мест).

В 125-местном Милли Меджлисе также будут представлены 44 независимых депутата.

Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане составила 37,24%.