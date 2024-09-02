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Китай ведет с Сингапуром военно-морские учения

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - КНР проводит с Сингапуром совместные военно-морские учения, которые стартовали накануне и продлятся до четверга, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

Церемония открытия учений состоялась накануне в городском округе Чжаньцзян в китайской провинции Гуандун. В них принимают участие фрегат типа 054 и минный тральщик типа 082-II ВМС КНР, а также сингапурский корабль RSS Stalwart из серии "стелс"-фрегатов типа "Формидэбл".

Это уже третье из серии подобных мероприятий после их начала в 2015 году. В предыдущий раз они прошли в районе Сингапура в мае 2023 года, напоминает SCMP.

В Минобороны КНР и министерстве обороны Сингапура ранее заявляли, что нынешние учения будут включать в себя совместные удары по надводным целям, пополнение запасов в море, поисково-спасательные операции, приземление вертолетов на палубу, артиллерийские стрельбы и маневрирование в прибрежной зоне.

Издание отмечает, что маневры идут на фоне роста напряженности между КНР и Филиппинами в спорной акватории Южно-Китайского моря. Так, в минувшую субботу 31 августа береговая охрана КНР и Филиппин вновь вступила в конфликт у рифа Сяньбинь (английское название - отмель Сабина) - третий раз за август, стороны обвиняют друг друга в преднамеренных попытках тарана.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии.

Китай Сингапур
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