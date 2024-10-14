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Китай начал масштабные военные учения у Тайваня

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Восточное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начало в понедельник учения "Совместный острый меч - 2024Б" с участием армии, военно-морских, воздушных сил и ракетных войск в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова, сообщил представитель командования Ли Си.

"Учения являются мощным устрашением для сепаратистских сил, стремящихся к независимости Тайваня, это обоснованный и необходимый шаг для защиты государственного суверенитета и сохранения единства нации", - цитирует заявление Ли Си агентство "Синьхуа".

По словам представителя командования, в рамках маневров военно-морскими и военно-воздушными силами будет проведено совместное патрулирование, отработка "блокады и контроля ключевых портов и районов, нанесения ударов по морским и наземным целям, захвате комплексного контроля".

Учения подразумевают приближение к острову с разных сторон кораблей и самолетов НОАК.

Целью маневров, как отмечают военные, является проверка боеспособности восточного боевого командования НОАК.

Тем временем, министерство обороны Тайваня, как сообщает японское агентство "Киодо", уже осудило действия Пекина. Ведомство назвало стартовавшие учения "нерациональным и провокационным поведением" и заявило, что направило "соответствующие силы" для защиты "свободы, демократии и суверенитета" острова.

Как отмечает "Киодо", в Пекине не указали, как долго продлятся учения.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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