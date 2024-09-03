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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Путин в Монголии встретится с руководством страны

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе официального визита в Монголию, куда он прибыл накануне, встретится с руководством этой страны.

Основная программа визита, посвященного 85-летию победы на Халхин-Голе, пройдет 3 сентября. Путин проведет переговоры с монгольским коллегой Ухнагийном Хурэлсухом, а также встретится с председателем парламента Монголии Дашзэгвийином Амарбаясгаланом и премьером страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Переговоры с Хурэлсухом пройдут в узком и расширенном форматах. На них будут обсуждаться перспективные направления взаимодействия двух стран, в том числе сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, включая железнодорожное сообщение, а также международная и региональная проблематика. Отдельное внимание будет уделено вопросам образования и расширения преподавания на русском языке, а также обучению монгольской молодежи в российских вузах.

После переговоров Путин и Хурэлсух будут присутствовать на церемонии подписания российско-монгольских межправительственных и межведомственных документов, а затем выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, президенты двух государств возложат цветы к памятнику маршалу Жукову и посетят школу при улан-баторском филиале РЭУ им. Плеханова.

После завершения визита в Монголию Путин направится во Владивосток для участия в девятом Восточном экономическом форуме.

Владимир Путин Монголия РФ
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