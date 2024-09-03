ХАМАС не отмечает должного воздействия США на Израиль для достижения сделки по Газе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС заявило МИД Турции, что США прилагают недостаточно усилий по работе с Израилем для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает "Анадолу".

"ХАМАС, информируя МИД Турции, заявил, что Израиль продолжает" выдвигать новые условия на переговорах, а Вашингтон не оказывает никакого давления на него, сообщает агентство.

Газета Daily Sabah со ссылкой на представителя ХАМАС пишет, что Вашингтон пообещал еще две недели продолжать нынешние переговоры по урегулированию в Газе. В случае, если за это время стороны не придут ни к каким результатам, переговоры завершат. "Это чрезвычайно опасно, поскольку это означает, что мы вернемся к началу", - приводит газета слова источника.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает недостаточно усилий для достижения соглашения с ХАМАС об освобождении заложников. При этом американский лидер в очередной раз отметил, что, по его мнению, "очень близок" завершающий этап процесса достижения финального соглашения между Израилем и ХАМАС.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что Байден планирует направить Израилю и ХАМАС окончательный вариант соглашения о прекращении огня в Газе. Собеседники уточнили, что недавнее обнаружение в анклаве тел шести убитых заложников убедило советников Байдена в необходимости как можно скорее добиться сделки.