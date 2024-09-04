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Макрон может уже в среду назначить нового премьера Франции

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон собирается позднее в среду назначить нового премьер-министра страны, сообщает телеканал BFM TV.

По данным телеканала, Елисейский дворец, как ожидается, распространит коммюнике с решением президента в промежуток с 17:00 по 20:00 по местному времени (18:00-21:00 по московскому). Вероятнее всего, отмечает BFM TV, пост премьер-министра займет республиканец Ксавье Бертран.

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Ранее сообщалось, что президент продолжает консультации с лидерами партий и другими политическими деятелями по вопросу назначения нового премьера, пытаясь понять, подходят ли на этот пост кандидатуры республиканца Ксавье Бертрана или бывшего социалиста и премьера Франции в 2016-2017 годы Бернара Казнёва.

На внеочередных парламентских выборах 7 июля пропрезидентская коалиция "Вместе" проиграла блоку левых партий "Новый народный фронт", в который, в частности, входит ультралевая "Непокоренная Франция". На третьем месте оказалась националистическая партия "Национальное объединение". Ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства.

Франция Эммануэль Макрон Ксавье Бертран
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