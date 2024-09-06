Германия увеличила экспорт в РФ в июле на 18,9%, снизила импорт из РФ на 6,5%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Германия нарастила экспорт в Россию в июле на 18,9% по сравнению с июнем, до 705,5 млн евро. Об этом говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 6,5% до 147,3 млн евро.

Июльский экспорт в Россию был на 6,5% ниже, чем годом ранее, импорт – на 37,5%.

В январе-июле экспорт в РФ упал на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт – на 56%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июле повысился относительно предыдущего месяца на 1,7% до 130 млрд евро. Объем импорта подскочил на 5,4% до 113,2 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза увеличился на 3,3% относительно июня, а поставки в государства, не входящие в ЕС, уменьшились на 0,2%. Экспорт в США снизился на 1,7%, в Великобританию – на 8%, в Китай – на 2,7%.

Импорт из государств ЕС в июле увеличился на 5,3%, из стран за пределами ЕС – на 5,6%. Импорт из Китая подскочил на 6,6%, из США – на 5,2%, а из Великобритании – уменьшился на 4,5%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июле упал до 16,8 млрд евро с 20,4 млрд евро месяцем ранее и обновил минимум с декабря 2022 года. Профицит за семь месяцев 2024 года составил 156,5 млрд евро.