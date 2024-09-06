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Оценка роста ВВП еврозоны во II квартале неожиданно снижена до 0,2% кв./кв.

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны во втором квартале 2024 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat), представившего окончательные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны увеличилась на 0,6%.

Ранее сообщалось о росте на 0,3% и 0,6% соответственно, и эксперты не ожидали пересмотра показателей, отмечает Trading Economics.

Во втором квартале 2023 года ВВП еврозоны вырос на 0,1% в поквартальном и на 0,5% в годовом выражении, в первом квартале 2024 года - на 0,3% и 0,5% соответственно.

Потребительские расходы в еврозоне в апреле-июне понизились на 0,1% к предыдущему кварталу, валовые капиталовложения - на 2,2%. Госрасходы повысились на 0,6%. Объем экспорта вырос на 1,4%, импорта - на 0,5%.

ВВП Евросоюза во втором квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,5% - относительно апреля-июня прошлого года.

Экономика Германии в минувшем квартале сократилась на 0,1% в квартальном исчислении. ВВП Франции и Италии вырос на 0,2%, Испании - на 0,8%.

Предварительные данные о динамике ВВП еврозоны в третьем квартале будут обнародованы 30 октября.

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