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Белоруссия выразила протест Японии в связи со шпионским скандалом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии вызвал японского посла Хироюки Ямамото и заявил протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории страны шпионской деятельности, нанесшей ущерб безопасности республики.

"В данный момент расследование данного дела находится на завершающей стадии, и мера ответственности за совершенные преступления будет определена судом в полном соответствии с белорусским законодательством. Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью", - говорится в комментарии официального представителя МИД Белоруссии Анатолия Глаза, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

В миреЯпония выразила протест Белоруссии из-за телерепортажа, обвиняющего японца в шпионажеЧитать подробнее

В МИД Белоруссии считают нелепым протест японцев по поводу демонстрации фильма, "раскрывающего обществу преступный характер деяний японского гражданина", так как все следственные процедуры были проведены в полном соответствии с белорусским законодательством и всеми международно-правовыми нормами.

"К задержанному был обеспечен консульский доступ, комфортные условия его содержания известны японской стороне, он обеспечен защитой, добровольно сотрудничает со следствием и идет на контакт со СМИ", - заявили в МИД.

Там подчеркнули, что не отказываются от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу, и отметили неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет Белоруссии.

Накануне государственные СМИ Белоруссии заявили, что в стране впервые пресекли деятельность японских спецслужб. Сообщалось, что задержанный в республике агент "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры".

Белоруссия Япония Анатолий Глаз
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