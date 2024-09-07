Премьер Италии не исключила, что КНР и Индия могут помочь решить украинский кризис

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Власти Индии и Китая способны помочь найти решение украинского конфликта, заявила в субботу премьер Италии Джорджа Мелони.

"Я считаю, что Китай и Индия должны сыграть роль в решении конфликта. При этом я убеждена, что мы должны избежать ситуации, при которой Украину бросят на произвол судьбы", - приводят итальянские СМИ слова Мелони, сказанные после встречи в Италии с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мелони также заявила, что считает правильным передавать Киеву оружие.

По ее словам, "переговоры об урегулировании начинаются, когда стороны конфликта заходят в тупик". "Именно этого мы добиваемся", - сказала Мелони.