Правительство Грузии пообещало полезным НПО гранты вдвое больше иностранных

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Грузии решило создать грантовую программу для грузинских неправительственных организаций (НПО) с финансированием из средств госбюджета, сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Для нормальной работы грантового фонда необходимо создать в ближайшие два месяца регистрационную и финансовую основу. Первые такие неправительственные организации будут профинансированы с января будущего года", - сказал он.

Подробную информацию о грантовой программе правительство сообщит в ближайшее время. Предполагается финансирование НПО, ориентированных на выявление коррупции, усиление демократических институтов и заботу о лицах с ограниченными возможностями.

"Неправительственные организации, которые делают хорошее дело, служа интересам народа, будут профинансированы правительством вдвое больше, чем сейчас они получают из-за рубежа", - отметил Кобахидзе.

Он добавил, что в соответствии с принятым законом "О прозрачности иностранного влияния", заявки на регистрацию в грузинском Минюсте подали более 450 НПО, получающих зарубежную помощь. При этом в Грузии остаются неправительственные организации, отказывающиеся от регистрации в Минюсте.

В мае парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал крайне негативную реакцию со стороны оппозиции, США и Евросоюза.