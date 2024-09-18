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Принцесса Уэльская вернулась к работе после химиотерапии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин (Кейт Миддлтон) после завершения курса химиотерапии провела в Виндзорском замке первую рабочую встречу - с Королевским фондом принца и принцессы Уэльских, сообщила пресс-служба королевской семьи.

"Принцесса Уэльская и Королевский фонд принца и принцессы Уэльских сегодня днем провели встречу в Виндзорском замке", - говорится в сообщении канцелярии королевской семьи, распространенном накануне.

Детали прошедшей во вторник встречи не сообщаются.

Sky news в свою очередь отмечает, что развитие основанного принцем и принцессой Уэльскими центра, который занимается помощью детям до пяти лет и поддержкой их родителей, - важная составляющая благотворительной деятельности принцессы.

Ранее в сентябре сообщалось, что принцесса прошла курс химиотерапии и в предстоящие месяцы вернется к исполнению некоторых общественных обязанностей.

В марте принцесса Уэльская заявила, что начала проходить лечение от рака. Других данных о поставленном ей диагнозе принцесса не сообщила.

Ранее в этом году рак диагностировали у короля Великобритании Карла III.

Принцесса Уэльская Кэтрин родилась 9 января 1982 года в Рединге. В 2011 году она вышла замуж за старшего сына нынешнего короля Великобритании - принца Уильяма, став герцогиней Кембриджской. После смерти королевы Елизаветы II она получила титул принцессы Уэльской, так как ее супруг стал наследным принцем.

Великобритания Кейт Миддлтон
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