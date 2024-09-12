Датская DSV может купить логистическое подразделение Deutsche Bahn за 14 млрд евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Датский холдинг DSV находится на продвинутой стадии переговоров о покупке DB Schenker, логистического подразделения германского государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, за 14 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, датская компания финализирует условия сделки и может заключить ее уже на этой неделе.

Правление Deutsche Bahn отдало предпочтение ей перед фондом CVC Capital Partners, который также претендовал на покупку DB Schenker. Однако ее еще должен одобрить наблюдательный совет оператора, состоящий из десяти представителей акционеров и десяти представителей сотрудников, на которых может попытаться повлиять выступающий против сделки профсоюз Verdi, не имеющий места в этом коллегиальном органе.

Также сорвать сделку могут попытаться германские политики, отмечает агентство.

CVC в понедельник направил письма в правление и наблюдательный совет Deutsche Bahn, призвав их рассмотреть альтернативное, более выгодное, по мнению фонда, предложение. Его реализация позволит германской госкомпании реинвестировать 1 млрд евро и сохранить за собой до 24,9% DB Schenker, гарантированно получив 2-2,5 млрд евро.

DSV на прошлой неделе обязалась ограничить масштабы сокращения штата в германской штаб-квартире DB Schenker диапазоном 1,6-1,9 тыс. сотрудников, согласно письму, с которым ознакомилось Bloomberg. При этом производственный персонал сокращаться не будет.

DB Schenker в рамках собственной программы реструктуризации намерена уволить в Германии около 800-900 человек к 2028 году. По данным источников, это уменьшит масштабы сокращений, запланированных DSV.

Акции DSV дорожают на 7,1% на торгах в четверг.