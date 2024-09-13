Датская DSV купит логистическое подразделение Deutsche Bahn за 14,3 млрд евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Датский холдинг DSV покупает DB Schenker – логистическое подразделение германской железнодорожной компании Deutsche Bahn – за 14,3 млрд евро с учетом долга.

Сделка обеспечит DSV увеличение охвата операций и доступ к новым рынкам, говорится в пресс-релизе компании.

"Покупка Schenker усилит глобальную сеть и возможности DSV. Помимо этого, сделка укрепит платформу для дальнейшего роста DSV и развития более устойчивой и цифровизированной транспортной и логистической отрасли", - отмечается в сообщении.

Германия станет ключевым рынком для DSV после покупки Schenker. Компания планирует развивать бизнес в ФРГ и намерена инвестировать в немецкие операции 1 млрд евро в следующие 3-5 лет.

Сделка требует разрешений наблюдательного совета Deutsche Bahn, а также министерства цифрового развития и транспорта Германии. DSV рассчитывает получить их в ближайшие недели. Одобрение традиционных регулирующих органов, как ожидается, будет получено во втором квартале 2025 года.

DSV планирует привлечь средства для оплаты приобретения за счет размещения акций на 4-5 млрд евро, а также долговых обязательств.

Акции DSV прибавляют в цене 2% на торгах в пятницу.