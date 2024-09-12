Поиск

Рим вызвал посла РФ из-за объявления в розыск итальянской журналистки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МИД Италии в четверг вызвал российского посла в связи с тем, что МВД России начало розыск итальянской журналистки Стефани Баттистини, сообщил глава ведомства Антонио Таяни.

"Я распорядился вызвать в МИД посла РФ в Италии, чтобы выразить ему наше недоумение в связи с необычным решением Москвы добавить журналистку Баттистини в список разыскиваемых лиц МВД России", - написал Таяни в соцсети X.

Ранее в четверг МВД России объявило в розыск фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы, журналиста CNN Ника Пейтона Уолша. Кроме Уолша, в базе розыска числится и Баттистини, против которой ФСБ РФ в августе текущего года возбудила уголовное дело за работу в городе Суджа Курской области после незаконного пересечения госграницы.

Максимальное наказание за незаконное пересечение границы в России предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Италия ФСБ Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 12 сентября

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

Финляндия опровергла сообщения о запуске с ее территории БПЛА, атаковавших Мурманскую область

США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Последний в Шотландии НПЗ закроется в 2025 году

Латвия вводит запрет на въезд автомобилей с белорусскими номерами

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против россиян за Украину

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

ЕЦБ ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Советник премьера Индии расскажет Путину о закрытой встрече Моди и Зеленского

Два американских туриста впервые в истории вышли в открытый космос

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин

Nokian Tyres планирует использовать резину из бересты в производстве шин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });