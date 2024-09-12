Рим вызвал посла РФ из-за объявления в розыск итальянской журналистки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - МИД Италии в четверг вызвал российского посла в связи с тем, что МВД России начало розыск итальянской журналистки Стефани Баттистини, сообщил глава ведомства Антонио Таяни.

"Я распорядился вызвать в МИД посла РФ в Италии, чтобы выразить ему наше недоумение в связи с необычным решением Москвы добавить журналистку Баттистини в список разыскиваемых лиц МВД России", - написал Таяни в соцсети X.

Ранее в четверг МВД России объявило в розыск фигуранта дела о незаконном пересечении госграницы, журналиста CNN Ника Пейтона Уолша. Кроме Уолша, в базе розыска числится и Баттистини, против которой ФСБ РФ в августе текущего года возбудила уголовное дело за работу в городе Суджа Курской области после незаконного пересечения госграницы.

Максимальное наказание за незаконное пересечение границы в России предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.