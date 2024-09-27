ФСБ завела дело на двух журналистов из США, работавших в Курской области

Корреспондентов австралийского телеканала АВС обвиняют в незаконном пересечении границы РФ

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ РФ заявила о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном пересечении госграницы в отношении граждан США - корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также румынского журналиста - сотрудника новостного сайта НotNews Парбу Мирча.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК России. Журналистов подозревают в незаконном пересечении госграницы РФ в Курской области.

Всего, отмечают в спецслужбе, с 17 августа "за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов".

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее ФСБ сообщала, что такие уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Дела, в частности, завели против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.

Все они снимали репортажи и иные материалы из Суджи в Курской области в момент нахождения там украинских военных. Также фигурантом дела стал корреспондент немецкой Deutsche Welle (признана в РФ иноагентом) Николас Симон.

В настоящий момент в Курской области действует введенный по решению директора ФСБ РФ режим контртеррористической операции.