Лондон счел безосновательным лишение аккредитации в РФ британских дипломатов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Великобритании назвали безосновательным лишение аккредитации в РФ шести британских дипломатов, подозреваемых в разведывательной деятельности, сообщает агентство PA со ссылкой на министерство.

"Обвинения ФСБ, озвученные в отношении против наших сотрудников, абсолютно беспочвенны", - приводит агентство заявление МИД Великобритании.

"В прошлом месяце власти России лишили аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в России после предпринятых британским правительством действий в ответ на деятельность России в Европе и Великобритании. Мы будем твердо отстаивать наши национальные интересы", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что лишенные аккредитации в России шесть сотрудников британского посольства встречались с представителями СМИ и НКО-иноагентов, в том числе, признанного в РФ иноагентом и ликвидированного по решению суда "Мемориала" и "Новой газеты".

По данным "России 24", дипломаты, в частности, проводили встречи с представителями "Новой газеты", НКО "Гражданское содействие" (признано в РФ иноагентом), общества "Международный мемориал" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано).

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство "полностью разделяет выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов".