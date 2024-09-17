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Напавшая на школу жандармерии в Мали группировка связана с "Аль-Каидой"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ответственность за нападение на школу жандармерии в малийской столице Бамако взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в России) террористическая "Группа поддержки ислама и мусульман"(JNIM), пишет Le Figaro.

В заявлении JNIM говорится о "специальной операции, нацеленной на военный аэропорт и учебный центр малийских жандармов". По утверждению террористической группировки, атака повлекла "огромные человеческие и материальные потери, а также уничтожение нескольких военных самолетов".

Эти данные о жертвах пока не подтверждали другие источники.

Столичный район Фаладье, где произошло нападение, находится близ аэропорта Бамако. Министерство транспорта Мали объявило о временном закрытии аэропорта имени Модибо Кейты и ограничении доступа к нему "с целью предупреждения всех рисков".

Малийская армия заверяет, что контролирует положение в столице. "Сегодня рано утром группа террористов попыталась проникнуть в школу жандармерии в Фаладье", - заявило командование, отмечая при этом, что "ситуация под контролем".

Бамако Мали
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