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В регионах Польши сохраняется критическая ситуация из-за наводнений

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Нижнесилезском и Опольском воеводствах Польши сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщают польские СМИ.

Глава города Ныса (Опольское воеводство) Кордиан Кольбярж назвал ситуацию критической, около 2 тысяч спасателей и жителей города всю минувшую ночь укрепляли набережные на реке Ныса-Клодзка. Несмотря на то, что, по его словам, худшего удалось избежать, градоначальник рекомендовал эвакуироваться 44 тысячам жителей города.

Власти страны 16 сентября ввели в Нысе на месяц режим стихийного бедствия.

В некоторых городам помощь в противостоянии наводнениям оказывают военнослужащие с военным спецтранспортом. В частности, их задействовали в городах Вроцлав (Нижнесилезское воеводство) и Маршовице (Малопольское воеводство).

В Кракове, столице Малопольского воеводства, ситуация стабилизировалась. Градоначальник Кракова Александр Мишальский отменил в городе режим чрезвычайной ситуации после того, как на точке замера в реке Висла зафиксировали падение уровня воды.

Сложная паводковая ситуация продолжает сохраняться в Польше и ряде других государств Центральной Европы с прошлой недели, когда на регион обрушился шторм "Борис", сопровождавшийся ливневыми дождями, которые и вызвали наводнения.

Как сообщает АР, общее число погибших в результате разгула стихии, достигло 16. Семь человек погибли в Румынии, пять - в Польше, трое - в Чехии и один - в Австрии.

Последствия шторма "Борис" в Европе

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Румыния Польша Краков Опольское воеводство Ныса Нижнесилезское воеводство Малопольское воеводство
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