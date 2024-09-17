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Чешские метеорологи прогнозируют постепенное прекращение ливней

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Паводковая ситуация в Чехии постепенно нормализуется, сообщило чешское радио со ссылкой на прогноз метеорологов.

По их данным, экстремальная угроза возникновения наводнений уже отсутствует на территории всей страны, и прогноз погоды на ближайшие дни - благоприятный, ливни пойдут на спад.

Тем не менее, по состоянию на утро вторника, повышенный уровень воды в реках был отмечен в 150 населенных пунктах страны. Наиболее сложная ситуация пока сохраняется на юге Чехии, в частности, в городе Рожмберк в Южночешском крае, по которому протекает река Лужнице. Самый высокий уровень паводковой опасности сохраняется и в ряде районов Моравии, но уровень воды в реке Морава постепенно снижается.

Власти пострадавших районов приступили к подсчету ущерба, который исчисляется миллиардами чешских крон (1000 крон = около 40 евро), 61 тысяча человек остаются без энергоснабжения, большая часть из них в Моравскосилезском крае на востоке страны. Сохраняются проблемы и с транспортным сообщением.

Среди наиболее пострадавших городов - Опава (Моравскосилезский край), переживший сильное наводнение, которое нанесло значительный ущерб городской инфраструктуре. Уровень воды в одноименной реке уже снизился, жители приступили к уборке территорий.

Сложная паводковая ситуация в Чехии и ряде других государств Центральной Европы сохраняется с прошлой недели, когда на регион обрушился мощный циклон "Борис", сопровождавшийся ливневыми дождями, которые и вызвали наводнения.

Последствия шторма "Борис" в Европе

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Моравия Чехия Морава Лужнице Моравскосилезский край Борис
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