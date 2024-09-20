Иран помог хуситам сбить или повредить несколько беспилотников США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Поддержка Ирана позволила йеменским мятежникам-хуситам уничтожить или нанести повреждения нескольким американским беспилотникам MQ-9 Reaper в районе Йемена, сообщает NBC со ссылкой на двух неназванных представителей властей США.

"Тегеран и до этого поддерживал хуситов деньгами, обучением и оборудованием, но в последние месяцы иранцы также помогли мятежникам против MQ-9 Reaper, которые можно использовать для сбора информации и авиаударов", - отмечает телеканал.

По словам собеседников NBC, на прошлой неделе хуситам удалось подбить один из БПЛА, однако он смог приземлиться, и затем военные США вывезли его. Всего мятежники сбили или повредили еще с полдюжины беспилотников.

По данным телеканала, в последние годы противникам США удавалось глушить связь между БПЛА этой модели и оператором, после чего аппарат терял управляемость.

В свою очередь в Вашингтонском институте ближневосточной политики заявили NBC, что хуситам ранее удалось улучшить свою систему ПВО, получив оружие в том числе из Ирана. Мятежникам поставили способные сбивать БПЛА ракеты от зенитного ракетного комплекса С-75 и ракеты типа 358.

В понедельник хуситы заявили, что сбили еще один MQ-9 Reaper - третий за неделю. Мятежники утверждают, что всего с 7 октября 2023 года им удалось вывести из строя десять БПЛА неприятеля.

При этом NBC отмечает, что Иран ранее отправил разведывательный корабль в воды близ Йемена, чтобы помогать хуситам атаковать суда в Красном море. В свою очередь США совершили кибератаку на судно, чтобы помешать его экипажу делиться разведданными с мятежниками.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они атаковали более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.