Более 110 тыс. жителей Шанхая эвакуированы из-за мощного тайфуна "Пуласан"

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Власти Шанхая провели эвакуацию 112 тыс. жителей из-за последствий тайфуна "Пуласан", сообщают в четверг официальные китайские СМИ.

По их данным, тайфун принес в Шанхай сильные ливни. Так, метеорологические станции сообщили, что в районах Пудун и Фынсянь за шесть часов выпало рекордное количество осадков - более 30 см.

Кроме того, "Пуласан" привел к приостановке движения 54 поездов и 26 паромов.

В четверг тайфун "Пуласан" обрушился на провинцию Чжэцзян, которая расположена на востоке материкового Китая рядом с Шанхаем, а затем, около 21:45 по местному времени (16:45 мск), тайфун ударил по Шанхаю. Максимальная сила ветра достигала в тот момент 23 м/с.

По данным метеорологических служб, "Пуласан" может ослабеть по мере продвижения по материку.

Ранее на этой неделе на город обрушился тайфун "Бебинка", ставший самым мощным в Шанхае за последние 75 лет.