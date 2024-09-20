В США перезапустят реактор АЭС Три-Майл-Айленд для поставки электроэнергии Microsoft

Constellation Energy запустит на его базе центр чистой энергетики для поставки электроэнергии дата-центрам

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американская Constellation Energy Corp. перезапустит первый реактор АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании для поставки электроэнергии Microsoft Corp. в рамках соглашения, заключенного компаниями на 20-летний срок.

АЭС Три-Майл-Айленд известна в связи с крупнейшей в истории коммерческой атомной энергетики США аварией. Она произошла в 1979 году на втором реакторе, который был закрыт.

Первый реактор АЭС работал до 2019 года и был остановлен по причинам экономического характера. Соглашение с Microsoft, гарантирующее компании стабильные платежи на 20 лет, достаточны, чтобы убедить оператора АЭС возобновить ее работу.

Как говорится в пресс-релизе Constellation Energy, компания перезапустит первый реактор, чтобы создать на его базе центр чистой энергетики (Crane Clean Energy Center, CCEC) для поставки электроэнергии для дата-центров Microsoft.

Первый реактор АЭС Три-Майл-Айленд полностью независим и не пострадал в результате аварии, отмечают в Constellation Energy. Компания планирует сделать существенные инвестиции, чтобы подготовить его к перезапуску, который также потребует одобрения регулирующих органов.

Constellation Energy рассчитывает, что CCEC заработает в 2028 году.

Как ожидается, запуск центра чистой энергетики позволит создать порядка 3,4 тыс. рабочих мест.

Акции Constellation Energy подскочили в цене на 15,6% в ходе торгов в пятницу, бумаги Microsoft теряют 0,6%.