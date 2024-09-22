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Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Турции

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Турции в провинции Невшехир произошла авария с автобусом, следовавшим из Каппадокии в Анталью, пострадали 18 человек, включая 15 туристов, сообщило посольство России в Турции в своем телеграм-канале.

"По данным турецких властей, в микроавтобусе находилось девять российских граждан", - говорится в сообщении.

Туристы получили лёгкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не потребовалась.

Турция Невшехир Каппадокия Анталья
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