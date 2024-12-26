В Норвегии автобус с туристами упал в озеро, три человека погибли

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На севере Норвегии автобус с туристами упал в озеро Осватнет округа Хадсел, погибли три человека, пишет The Sun со ссылкой на местную полицию. Еще четыре человека тяжело пострадали.

По предварительным данным, в автобусе находилось 58 человек, преимущественно иностранцы.

В условиях снегопада и сильного ветра автобус в середине дня вылетел с дороги и упал в озеро, он частично затоплен. Из салона достали всех, кто там находился. Людей разместили в ближайшей школе.

В транспортной компании Boreal Buss AS подтвердили, что ДТП случилось с одних из ее автобусов.

В автобусе было было 15 граждан Китая, сообщило посольство КНР в Норвегии изданию Global Times. Из них пятеро получили мелкие травмы.