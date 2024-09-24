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Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом

Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ближний Восток рискует быть втянутым в более масштабный конфликт в случае дальнейшей эскалации в регионе, заявили министры иностранных дел стран "Большой семерки" "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Действия и противодействие могут усилить эту опасную спираль насилия и втянуть весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - цитируют арабские и израильские СМИ заявление министров.

Они призвали остановить нынешний разрушительный цикл, подчеркнув, что "ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке".

Хроника 07 октября 2023 года – 24 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан G7 Израиль
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