Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом

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Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ближний Восток рискует быть втянутым в более масштабный конфликт в случае дальнейшей эскалации в регионе, заявили министры иностранных дел стран "Большой семерки" "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Действия и противодействие могут усилить эту опасную спираль насилия и втянуть весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями", - цитируют арабские и израильские СМИ заявление министров.

Они призвали остановить нынешний разрушительный цикл, подчеркнув, что "ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке".