ООН требует от властей Афганистана прекратить дискриминацию женщин

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло потребовала, чтобы правительство Афганистана немедленно сняло все дискриминационные ограничения в отношении женского населения страны.

Во время выступления на мероприятии высокого уровня по Афганистану в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке ДиКарло заявила, что положение женщин в этом государстве не сравнимо ни с чем, так как "нигде в мире нет таких ограничений, которые талибы (движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России - ИФ) наложили на жительниц страны".

Она напомнила, что ООН возглавляет так называемый Дохийский процесс по расширению международного взаимодействия с Афганистаном.

"Этот процесс предполагает поэтапный подход. Мы ожидаем, что де-факто власти сделают управление (государством - ИФ) более инклюзивным, будут уважать права женщин и девочек, а также права человека в целом и наращивать эффективные усилия по борьбе с терроризмом и наркотиками. В обмен на это международное сообщество будет постепенно ослаблять свои ограничения", - сказала ДиКарло, чьи слова приводит сайт ООН.

"Цель состоит в том, чтобы заставить талибов выполнять свои обязательства - прежде всего перед афганским народом - и перед международным сообществом. Только так Афганистан сможет вернуться в международное сообщество", - добавила она.

ДиКарло отметила, что в этом сложном процессе участвуют представители и спецпосланники примерно 30 стран и организаций. "Мы собираем их вместе, чтобы напрямую взаимодействовать с талибами и широким кругом афганцев, включая женщин-лидеров и активистов", - пояснила она.

На последней встрече в подобном формате в июле этого года ДиКарло и многие другие участники подняли вопрос о неприемлемых ограничениях в отношении женщин и девочек и отметили, что это является препятствием для взаимодействия мирового сообщества с талибами.

"Хотя талибы отказались встречаться с афганским гражданским обществом, спецпосланники провели отдельные переговоры с гражданским обществом, в том числе с афганскими женщинами. Мы надеялись, что эта встреча в Дохе станет началом новой главы в более содержательном диалоге с фактическими властями (Афганистана - ИФ)", - подчеркнула ДиКарло.

Однако недавнее принятие закона "О поощрении добродетели и предотвращении порока", накладывающего на женщин дополнительные ограничения, может обратить этот процесс вспять, предупредила ДиКарло.