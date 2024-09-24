Ураган "Джон" достиг Мексики

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Джон" ударил по южным прибрежным районам Мексики, куда принес сильные ливни и ветер, сообщает во вторник Associated Press.

"Джон" достиг побережья штата Герреро в понедельник около 21:00 по местному времени (6:00 вторника по московскому). Ураган на тот момент достиг третьей из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигала 190 км/ч.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал сограждан, находящихся в зоне действия стихийного бедствия, покинуть свои дома и разместиться в убежищах.

Власти эвакуировали 3 тыс. человек и предоставили им более 800 убежищ, пишет Associated Press.

По прогнозам метеорологов, ожидается, что к четвергу в прибрежном штате Чьяпас выпадет 15-30 см осадков, а в штатах Оахака и Герреро - 25-50 см. Американский Национальный центр по наблюдению за ураганами также предупреждает о риске наводнений и селей.