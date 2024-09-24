Поиск

Ураган "Джон" достиг Мексики

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Джон" ударил по южным прибрежным районам Мексики, куда принес сильные ливни и ветер, сообщает во вторник Associated Press.

"Джон" достиг побережья штата Герреро в понедельник около 21:00 по местному времени (6:00 вторника по московскому). Ураган на тот момент достиг третьей из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигала 190 км/ч.

В миреЧисло жертв тайфуна во Вьетнаме достигло 233Читать подробнее

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал сограждан, находящихся в зоне действия стихийного бедствия, покинуть свои дома и разместиться в убежищах.

Власти эвакуировали 3 тыс. человек и предоставили им более 800 убежищ, пишет Associated Press.

По прогнозам метеорологов, ожидается, что к четвергу в прибрежном штате Чьяпас выпадет 15-30 см осадков, а в штатах Оахака и Герреро - 25-50 см. Американский Национальный центр по наблюдению за ураганами также предупреждает о риске наводнений и селей.

Мексика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле обеспокоены рисками полной дестабилизации на Ближнем Востоке

Последнее предложение Boeing бастующим не понравилось профсоюзу

Обострение палестино-израильского конфликта

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Авиакомпании начали отменять рейсы в Тель-Авив и Бейрут

Что случилось этой ночью: вторник, 24 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом

Главы МИД стран G7 заявили, что эскалация в Ливане чревата крупным конфликтом
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" сообщила о ракетных ударах по израильским военным аэродромам и базе

Новая Зеландия вводит новые санкции в отношении РФ и Белоруссии

Новая Зеландия вводит новые санкции в отношении РФ и Белоруссии
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атакует в Ливане места хранения боеприпасов

Израиль готовится к следующим этапам операции против "Хезболлы"

Израиль готовится к следующим этапам операции против "Хезболлы"

Что произошло за день: понедельник, 23 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });