Абхазия настаивает на заключении с Грузией соглашения о неприменении силы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - МИД Абхазии призвал Грузию подписать соглашение о неприменении силы в ответ на выступление грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН, в котором тот высказался за объединение Абхазии и Южной Осетии с Грузией.

"Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы вместе с нашими детьми смогли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии", - заявил премьер Грузии.

МИД Абхазии подверг критике слова Кобахидзе. "В очередной раз услышали из раза в раз повторяющуюся риторику грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами. Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства республики.

МИД Абхазии вновь призвал Грузию подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы и признать Абхазию в качестве суверенного и независимого государства.