Премьер-министр Грузии удивлен реакцией в Европе на закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе удивлен, что европейские политики называют принятый накануне грузинским парламентом законодательный пакет против пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в России) российским.

"Ранее мы приняли закон "О прозрачности иностранного влияния", и зарубежные политики назвали его российским. Накануне наш парламент принял законодательный пакет, запрещающий пропаганду ЛГБТ, и его также назвали российским. Это абсолютно непонятное явление. Нельзя, чтобы Европа ассоциировалась в грузинском обществе с непрозрачностью и ЛГБТ-пропагандой", - сказал он журналистам.

По его словам, в восприятии грузинского общества Европа ассоциируется с прозрачностью и традиционными христианскими ценностями.

Парламент Грузии 17 сентября принял в окончательном чтении законодательный пакет о "Семейных ценностях и защите несовершеннолетних". По словам депутатов от парламентского большинства, эти законодательные инициативы направлены исключительно против пропаганды ЛГБТ-сообщества.

Кобахидзе заявлял в апреле, что для страны недопустима пропаганда ЛГБТ-сообщества, и соответствующий закон обязательно будет принят. "Пропаганда ЛГБТ ведет к серьезным демографическим проблемам, с которыми уже сталкивается Европа. Согласно открытым данным, за последние семь лет в Европе число лиц, относящих себя к ЛГБТ-сообществу, увеличилось втрое. Эту тенденцию мы не хотим видеть у себя", - сказал Кобахидзе.

Он тогда отметил, что права всех граждан Грузии защищены, но пропаганду ЛГБТ-сообщества власти не допустят.