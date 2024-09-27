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В Минске заявили, что Белоруссия и Россия готовы дать старт отмене роуминга

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия могут в ближайшее время дать старт проекту, предусматривающему взаимную отмену роуминга, сообщил журналистам глава администрации президента республики Дмитрий Крутой по итогам заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

"Тема роуминга перетекает от заседания к заседанию. Достигнута принципиальная договоренность, что лидеры наших стран на юбилейном заседании Высшего Госсовета дадут старт этому проекту. Может быть, в пилотном режиме, может быть, в полноценном режиме мы его запустим. Это точно. Это уже фактически 100 процентов", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.

В ответ на уточняющий вопрос он подтвердил, что речь идет о полной отмене роуминга в Союзном государстве.

Белоруссия Дмитрий Крутой
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