Китай проводит военные учения близ Тайваня

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня, сообщает издание Global Times.

Согласно его информации, маневры проходят у берегов провинции Фуцзянь в Тайваньском проливе.

В Минобороны Тайваня в свою очередь заявили, что тщательно следят за этими маневрами, считают их "частью программы рутинных китайских учений". При этом в ведомстве не исключили, что эти действия могут быть направлены на "расширение тактики Пекина по усилению запугивания в связи с ситуацией в Тайваньском проливе".

Глава Исполнительного юаня (правительства) Тайваня Чжо Жунтай со своей стороны подчеркнул, что Пекин не должен проводить подобные учения, так как они создают дополнительную напряженность.

"Не важен масштаб учений, они в любом случае не должны быть частыми и не должны проходить близ Тайваня. Они только вызовут лишнюю напряженность", - сказал Чжо Жунтай.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.