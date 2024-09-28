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В Тегеране уверены, что "Хезболла" при следующем лидере продолжит нынешний курс

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ирана убеждены, что ливанская группировка "Хезболла" не изменит подход к основным вопросам, несмотря на гибель своего лидера Хасана Насраллы, заявил в субботу представитель иранского МИД Насер Канани.

"Направление движения, заданное Хасаном Насраллой, не изменится. Поставленные им задачи будут выполнены, когда, если на то будет воля Всевышнего, удастся освободить Иерусалим", - приводят его слова европейские СМИ.

Со своей стороны, Армия обороны Израиля в заявлении с комментарием по поводу гибели Насраллы отметила, что без него "мир станет более безопасным местом".

В миреВ "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера НасраллыВ "Хезболле" подтвердили гибель своего лидера НасраллыЧитать подробнее

О последствиях гибели Насраллы активно рассуждают и эксперты. Так, NBC News публикует мнение профессора Лондонской школы экономики Фаваза Гергеса, предположившего, что израильское руководство, ликвидируя лидеров противостоящих ему на Ближнем Востоке группировок, достигает тактических, но не стратегических успехов.

"Биньямин Нетаньяху и его соратники, поторопившиеся праздновать убийство лидеров и командиров "Хезболлы", не понимают, что тактические победы не нужно путать со стратегическими успехами", - считает он. "Осуществленное Израилем убийство Насраллы - апогей тотальной войны, которая, как Нетаньяху пообещал израильтянам, принесет "тотальную победу". Однако такой победы нет в Газе. Тем более ее не будет в Ливане", - добавил Гергес.

В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.

Иран Хезболла Хасан Насралла
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