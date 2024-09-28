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Пезешкиан и Эрдоган осудили Израиль за удары по Ливану

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в субботу осудил израильские удары по Бейруту, в результате которых погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

По сообщению агентства Mehr, Пезешкиан, говоря о Насралле, заявил, что "не хватает слов, чтобы описать его храбрость". При этом иранский президент отметил, что считает США причастными к израильской операции.

"Мировое сообщество не забудет, что приказ об этой террористической атаке был издан в Нью-Йорке (во время визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на ГА ООН - ИФ). Американцы не смогут доказать, что не были соучастниками с сионистами", - сказал Пезешкиан.

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В свою очередь, турецкие СМИ отмечают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Израиля по Ливану следует считать геноцидом.

"Ни один человек, у которого есть совесть, не примет и не найдет оправдания для такой бойни", - сказал он.

При этом, как отмечают европейские СМИ, Эрдоган не стал комментировать гибель Насраллы.

В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.

Хезболла Хасан Насралла Иран Масуд Пезешкиан Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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