Байден намерен обсудить с Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Да, я с ним поговорю", - приводит слова Байдена, сказанные журналистам, телеканал CNN.

Глава Белого дома подчеркнул, что "нам действительно необходимо избежать" тотальной войны на Ближнем Востоке.

По его словам, США предприняли меры предосторожности в отношении своих посольств и членов персонала, которые хотят уехать.

Обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.