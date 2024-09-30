Байден намерен обсудить с Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Да, я с ним поговорю", - приводит слова Байдена, сказанные журналистам, телеканал CNN.
Глава Белого дома подчеркнул, что "нам действительно необходимо избежать" тотальной войны на Ближнем Востоке.
По его словам, США предприняли меры предосторожности в отношении своих посольств и членов персонала, которые хотят уехать.
Обстановка на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".
В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.