Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа состыковался с МКС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с американским астронавтом Ником Хейгом и космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым в составе экипажа в понедельник по московскому времени состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции была осуществлена в автоматическом режиме в воскресенье в 17:32 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 00:32 по Москве). Примерно через полтора часа после стыковки между кораблем и станцией будут открыты люки и члены экипажа перейдут на борт МКС.

Запуск ракеты Falcon 9 с миссией Crew 9 был осуществлен в пятницу с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Crew 9 экипаж сокращен с четырех до двух членов для обеспечения возвращения на Землю двух астронавтов проблемного тестового корабля Starliner компании Boeing - Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

В ходе подлета к МКС в начале июня на корабле Starliner были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле. 7 сентября по московскому времени корабль в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и в автоматическом режиме приземлился в штате Нью-Мексико.

Экипаж миссии Crew-9 пробудет на орбите около пяти месяцев - до февраля 2025 года. Вместе с Хейгом и Горбуновым на Землю вернутся Уилмор и Уильямс, которые должны были в рамках тестового полета Starliner пробыть на МКС всего восемь дней.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как уточнил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.