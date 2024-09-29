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Корабль Crew Dragon с космонавтом Горбуновым в составе экипажа сблизился с МКС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с американским астронавтом Ником Хейгом и космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым в составе экипажа в воскресенье сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило NASA.

"Корабль приблизился к МКС на расстояние 400 метров", - говорится в сообщении.

Пристыковка к модулю Harmony американского сегмента станции будет осуществлена в автоматическом режиме в воскресенье в 17:30 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 00:30 по Москве). Примерно через полтора часа после стыковки между кораблем и станцией будут открыты люки и члены экипажа перейдут на борт МКС.

Запуск ракеты Falcon 9 с миссией Crew 9 был осуществлен в пятницу с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Crew 9 экипаж сокращен с четырех до двух членов для обеспечения возвращения на Землю двух астронавтов проблемного тестового корабля Starliner компании Boeing - Бутча Уилмора и Суни Уильямс.

В ходе подлета к МКС в начале июня на корабле Starliner были зафиксированы проблемы с двигателями маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле. 7 сентября по московскому времени он в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и в автоматическом режиме приземлился в штате Нью-Мексико.

Экипаж миссии Crew-9 пробудет на орбите около пяти месяцев до февраля 2025 года. Вместе с Хейгом и Горбуновым на Землю вернутся Уилмор и Уильямс, которые должны были в рамках тестового полета Starliner пробыть на МКС всего восемь дней.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сказал "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев, дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

Falcon 9 NASA SpaceX Crew Dragon
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